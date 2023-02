MD cala il tris a Foggia: terzo punto vendita e 15 posti di lavoro

Aperto ieri a Foggia in via Gandhi il terzo MD in città che porta a 11 il totale nella provincia e a 52 quello regionale. Il nuovo punto di vendita completo, moderno e comodo da raggiungere, sostituisce il negozio di via Furore, poco distante da via Gandhi, che con i suoi 850 mq non era più in grado di rispondere a una domanda cresciuta in parallelo con lo sviluppo del quartiere e l?incremento degli abitanti.

Il punto vendita di via Gandhi si colloca tra gli store più estesi dell?insegna con i suoi 1872 mq di superficie, di cui circa 1300 destinati alla vendita principalmente alimentare, e ha richiesto un lungo e complesso lavoro di consolidamento e ripristino del terreno. Il fabbricato dispone delle migliori tecnologie moderne a basso consumo energetico con pannelli fotovoltaici, impianto d?illuminazione a Led.

Il format adottato è il più recente e innovativo di MD. L?organico del nuovo punto vendita è di 15 addetti di età media 37 anni. L?orario di apertura è dalle 8.30 alle 20.30 da lunedì a domenica. A disposizione dei clienti un parcheggio da 104 posti.