La Bcc rafforza la presenza sul territorio: apre filiale a Vieste. Presto anche a Foggia, Cerignola, Lucera e Torremaggiore

Si terrà il prossimo 20 luglio, alle 20, l’inaugurazione della filiale della Bcc San Giovanni Rotondo di Vieste. Situata in via Edoardo Jenner, al centro della città definita “la perla del Gargano”, la nuova filiale ospiterà i principali servizi dell’istituto di credito sangiovannese che così consoliderà la propria presenza sul Gargano e, più in generale, in Capitanata.

Parteciperanno alla cerimonia, che si svolgerà secondo le vigenti disposizioni anti-covid, le autorità civili e militari del luogo, con il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, una rappresentanza del Consiglio di Amministrazione della Banca e dell’associazione antiracket che opera nella città garganica.

“Con l’apertura della nuova filiale di Vieste vogliamo continuare a rafforzare il nostro servizio al territorio”, sottolinea il presidente Giuseppe Palladino, “certi che il sistema delle Banche di Credito Cooperativo sarà in grado di rispondere alle nuove sfide che il post-pandemia ci pone dinanzi”. “Le azioni messe in atto dalla Banca, specialmente nel corso dell’ultimo anno, segnato dall’emergenza sanitaria ed economica”, ha detto ancora Palladino, “confermano la concretezza del Credito Cooperativo, una peculiarità e un valore aggiunto distintivo e sempre più attuale: caratteristiche che vanno confermate, rinforzate e difese da ogni rischio di omologazione”.

L’inaugurazione della filiale di Vieste è il primo tassello del piano di espansione territoriale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Bcc San Giovanni Rotondo nel 2020. A questo, come annunciato nelle settimane precedenti, si aggiungeranno, nei prossimi mesi, l’apertura di nuove filiali a Torremaggiore, Lucera, Foggia e Cerignola, che renderanno la BCC di San Giovanni Rotondo ancora più presente sul territorio.