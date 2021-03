Emergenza Covid, al via le domande del nuovo bando Arca Capitanata per il contributo ai canoni di locazione

Da lunedì 8 marzo gli assegnatari che hanno subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche a causa della pandemia potranno chiedere di accedere al fondo per il pagamento di fitti, servizi accessori e anche per far fronte a morosità pregresse

A partire dall’8 marzo 2021 e fino alle ore 12 del 31 maggio 2021, è possibile presentare le richieste di contributo economico previsto dal Fondo straordinario emergenza Covid19 per il pagamento di canoni di locazione, spese condominiali e di autogestione, nonché per morosità pregresse.

A seguito del trasferimento delle risorse messe a disposizione dal presidente Michele Emiliano e dalla Giunta regionale, Arca Capitanata ha pubblicato il nuovo bando che consentirà agli assegnatari che hanno subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche a causa del Covid19, di richiedere un contributo per le difficoltà e i ritardi in cui sono incorsi nel pagamento di canoni di locazione e servizi accessori ed anche per far fronte a morosità pregresse.

Con provvedimento dell’amministratore unico del 4 marzo 2021, è stato approvato l'avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti beneficiari, aventi diritto all’erogazione di contributi economici, in possesso dei requisiti e fino ad esaurimento fondi.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando unicamente la modulistica appositamente predisposta e allegata all’avviso pubblico, disponibile sul sito internet www.arcacapitanata.it.