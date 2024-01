A Borgo Incoronata nasce la 'Cucina da retrobottega', una tavola calda anche a servizio dei braccianti stranieri

Grazie ai fondi regionali del bando 'Pugliasociale in', i fratelli Benedetto sono riusciti ad ampliare il loro mini market con una tavola calda. La marcia in più è offrire, a chi non può permetterselo, un piatto caldo gratuitamente.

Nei terreni circostanti a Borgo Incoronata, sono decine i braccianti agricoli impegnati nei campi che, troppo spesso, non hanno la possibilità di consumare un pasto decente.

Da qui l'idea dei due fratelli che, dopo aver lasciato Foggia per trovare fortuna altrove, sono tornati per investire nel proprio territorio: aggiungere uno spazio con una decina di posti a sedere per offrire un angolo di ristoro sia agli abitanti di Incoronata, ma soprattutto ai turisti che nei giorni festivi affollano il Santuario.