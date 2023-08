Il balzo in avanti di Sant'Agata: aprono otto nuove attività con gli incentivi del Comune

In controtendenza con il resto della provincia di Foggia, a Sant’Agata di Puglia, piccolo borgo dei Monti Dauni, aprono nuove imprese e arrivano nuovi residenti.

Due delle otto attività commerciali annunciate nei giorni scorsi dal sindaco Pietro Bove, sono state inaugurate ieri. Sono beneficiare del contributo assegnato dal Comune: si tratta di Lem Automatic, l'esercizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande il cui titolare è Lorenzo Leva, e lo studio di tatuaggi di Enrico Di Miscio.

"Tanta emozione ed entusiasmo hanno caratterizzato le cerimonie delle nuove aperture, le quali segnano la tendenza in crescita di Sant'Agata di Puglia. Auguri ai titolari delle nuove attività e buon lavoro. Tutto questo grazie alla grande mole di lavoro che questa amministrazione sta facendo per favorire valide opportunità di lavoro. Ed è proprio con il programma degli incentivi economici da noi promosso, che aprono otto attività imprenditoriali nei settori del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura. Ci sarà un incremento di ben 11 posti di lavoro a tempo indeterminato che di questi tempi e in questi contesti è davvero tanta roba”.

Le altre attività riguardano un punto di degustazione e vendita di prodotti tipici locali; un bed and breakfast, un centro benessere, una bottega per barbiere ed un allevamento di lumache.

“L’Amministrazione Comunale esprime profonda soddisfazione per l’ottimo risultato conseguito e per la importante adesione da parte dei nuovi imprenditori. Ai titolari delle nuove attività ed ai nuovi occupati è rivolto l’augurio di buon lavoro e di uno splendido successo per le iniziative intraprese. Visto il successo dell’iniziativa, l’Amministrazione Comunale intende riproporre il programma degli incentivi economici per l’apertura di nuove attività. Andiamo avanti per la crescita di Sant’Agata di Puglia”.