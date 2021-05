Licenziato 5 giorni prima del matrimonio e con moglie incinta al settimo mese. Antonio si affida al buon cuore degli imprenditori: "Aiutatemi"

La doccia fredda cinque giorni prima del matrimonio: l'impresa di pulizia non gli rinnova il contratto e Antonio resta senza lavoro e nemmeno quei 700 euro che riusciva a portare a casa alla fine del mese e che sarebbero serviti alla coppia per andare avanti e per gestire con maggiore serenità l'arrivo imminente del loro primo figlio.

Una vita travagliata sin da bambino, all'insaputa dei genitori Antonio era riuscito a frequentare le scuole medie. Uno dei suoi insegnanti, Michele Norillo, attuale consigliere comunale del Partito Democratico, si era preso cura di lui. "Prima un panino, poi un paio di scarpe e nel giro di poco divenni 'suo figlio", ricorda Antonio.

Da San Severo, sua città natale, si era trasferito a Foggia: qui ha svolto diversi lavori e dopo aver conseguito il patentino da autista soccorritore ha lavorato anche come conducente di ambulanze private.

Purtroppo per lui, pochi giorni prima del grande evento, dopo 11 mesi, il datore di lavoro non gli ha rinnovato il contratto. Il neo marito, disoccupato e in attesa di un figlio, attraverso le colonne di Foggiatoday, si affida al buon cuore degli imprenditori foggiani, nella speranza che gli venga offerta un'occupazione lavorativa: "Se potete aiutatemi"