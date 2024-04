Una donna alla guida di Amiu Puglia: è l'ingegnere ambientale barese Antonella Lomoro

L’ingegnere ambientale barese Antonella Lomoro è la nuova presidente di Amiu Puglia. È stata nominata oggi, con decreto del sindaco di Bari, Antonio Decaro, dopo le dimissioni formalizzate da Paolo Pate, che ha preferito rinunciare all’incarico perché imputato in un processo con l’accusa di false comunicazioni sociali per vicende risalenti al 2018 che riguardano la sua attività professionale di commercialista.

La nuova presidente, finora, è stata componente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda dell’igiene urbana, di cui fa parte da più di sette anni.

“Ringrazio il sindaco Antonio Decaro per la fiducia accordatami, in un momento particolarmente delicato – ha dichiarato la neo presidente -. Per me si tratta di un grande onore, che assume un significato ancora più profondo perché sono la prima donna a ricoprire questo incarico. Voglio ringraziare anche il presidente uscente Paolo Pate, per il grande lavoro svolto in questo anno e mezzo alla guida di Amiu Puglia. Le sue dimissioni sono esclusivamente frutto di un altissimo senso di responsabilità e di rispetto per le Istituzioni. Continuerò nel lavoro che avevamo intrapreso insieme in Cda, nel quale siedo dal 2017 con orgoglio e impegno. I mesi che verranno – ha concluso Lomoro - saranno ricchi di nuove sfide che affronteremo con lo spirito di servizio di sempre”.

Al suo posto, entra nel Cda di Amiu il veterinario barese Enzo Buono. Per lui si tratta di un ritorno: è già stato consigliere dal 2004 al 2011 e dal 2016 al 2020.