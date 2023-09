Ore 18.25 di un anno fa, Foggia tornava a volare: "Viva il Gino Lisa"

Esattamente un anno fa, il 30 settembre 2022, dall'aeroporto Gino Lisa, a bordo del Boeing 737 della compagnia Lumiwings, atterrato cinque giorni prima sulla pista dello scalo foggiano, effettuava il primo volo per Milano Malpensa. Una settantina in tutto i passeggeri a bordo. Erano le 18.25 (guarda il video). Questa mattina il Comitato Vola Gino Lisa, nei pressi del bar dell'aeroporto, ha festeggiato un anno di voli, con tanto di torta con candeline, spumante e caffè.

"Viva il Gino Lisa, un anno. Buon compleanno Lumiwings"

E' stata l'occasione per l'associazione di tirare fuori i dati di Assaeroporti, compreso il dato totale dei passeggeri ad agosto transitati per il Gino Lisa, di 6.478 , comprensivo anche dei passeggeri transitati.

Nei primi otto mesi dell'anno sono transitati 32.735 passeggeri, dei quali 30.823 passeggeri per voli nazionali, 1349 passeggeri per voli internazionali e 563 passeggeri per voli di Aviazione Generale, con una media aritmetica mensile di ben 4.092 passeggeri. Un flusso dati che va poi analizzato sui movimenti complessivi che vedono ben 654 voli nazionali, 69 voli internazionali e ben 588 voli di Aviazione Generale.

Ben al di sopra delle seimila unità nei mesi estivi, "merito anche dell’aggiunta, alle prime tratte di Torino e Milano, di quelle stagionali di Verona e Catania, con la scommessa del volo per Mostar, nell’ottica di quel ponte per soddisfare la domanda di turismo religioso anche se verso l’estero" evidenziano dal comitato.

Obiettivo 50mila passeggeri l'anno alla portata. "Obiettivo questo che alla luce dei primi 6 mesi con solo due rotte (Milano e Torino) e 253 voli, quindi con una media di 42,2 movimenti al mese, pareva impossibile da realizzare" aggiungono e concludono: "Insomma l’aeroporto Gino Lisa di Foggia nel primo anno di riapertura ha fatto numeri notevoli e questo nonostante le note poche destinazioni e la sola compagnia Lumiwings".