Sanitaservice, termina il mandato di Massimo Russo: il nuovo amministratore unico è Angelo Tomaro

Massimo Russo non è più l'amministratore unico di Sanitaservice, società in house della Asl Foggia. Al suo posto, da oggi, c'è Angelo Tomaro, 40enne ritenuto vicino al Partito Democratico.

"Oggi si è concluso il mio incarico" scrive sui social. "Ho avuto il privilegio di ricoprire questo ruolo per due mandati e sei anni, il massimo possibile. Sono stati anni intensissimi, emozionanti e a volte rocamboleschi. Non è mancato assolutamente niente: enormi soddisfazioni, laceranti delusioni, grandi successi, dolorosi fallimenti. E' però giunto il momento di un nuovo corso e di un rilancio dell'azione amministrativa, sia pur nel solco di quanto di buono fatto in questi anni. Per questo formulo i miei sentiti auguri al collega Angelo Tomaro per la nomina oggi ricevuta e rivolgo a lui un forte in bocca al lupo per le importanti sfide che lo attendono".

Massimo Russo ha ringraziato anche i 1400 dipendenti dell'azienda, "vera risorsa professionale, un crogiolo di umanità, giovialità, dedizione ed appartentenza".

Non sono mancati i ringraziamenti al presidente Emiliano e all'ex assessore regionale Leo Di Gioia "per la loro cieca stima".

"E' stata un'esperienza nella quale ho dato tutto, ma ne è valsa la pena" ha concluso Russo.