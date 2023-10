Angelo Pettograsso è l'unico foggiano a 'Dubai Expo': "Qui tutti pazzi per l'artigianalità di Capitanata"

È appena rientrato dal Dubai Expo, la fiera dell’architettura e del design made in Italy dove ha messo in bella mostra – come dice lui – “lo stile italiano e l’artigianalità del territorio”. Angelo Pettograsso, 40 anni e Ceo del ‘Pettograsso Colors & Design’ di San Marco in Lamis (con una sede anche a Manfredonia), è tornato a casa soddisfatto. A rappresentare la Capitanata c’era solo lui. “Peccato, perché gli Emirati Arabi offrono grandi opportunità” ci dice.

Lui a Dubai ha portato i decorativi e le idropitture della sua azienda che hanno riscosso successo. “Vanno pazzi per l’artigianalità made in Italy – ci spiega – e soprattutto per la nostra creatività, per la capacità tutta italiana di creare tanto altro partendo da un unico prodotto”. Una “pazzia” che ha visto arrivare allo stand di Angelo ingegneri, architetti, designer e rappresentanti degli ambienti universitari provenienti dal Qatar, dal Libano, ma anche dalla Somalia e dalla Romania.

“Loro hanno poca artigianalità intesa come evoluzione di un prodotto – ci racconta – cosa che, al contrario, è un tratto distintivo delle lavorazioni nel nostro territorio. È questo l’aspetto che viene maggiormente apprezzato e ricercato. Per il nostro artigianato e per il nostro territorio quello è un mercato possibile, se non addirittura auspicabile: abbiamo tutte le competenze e le conoscenze per entrarci ed emergere sugli altri”.

Insomma, il mercato mediorientale sembrerebbe un buon trampolino di lancio per l’economia di Capitanata. Eppure all’Expo di Dubai c’era solo la famiglia Pettograsso. “La provincia di Foggia – ci dice – tende ad autoescludersi perché spesso si è convinti di non potercela fare. E invece noi abbiamo un’altra importante risorsa che sono i clienti e il rapporto di fiducia che si instaura con loro e che ci aiuta a comprendere cosa va bene e dove bisogna correggere il tiro per fare sempre meglio, essere competitivi e sfidare il mercato oltre i nostri confini. È così che ce l’ho fatta, è così che sono arrivato fino a Dubai”.

Ed è così che la ‘Pettograsso Colors & Design’ l’anno prossimo sarà alla ‘Edilsocialexpo’ di Roma. Intanto aspettiamo di vedere il made in Capitanata sbarcare prepotentemente anche in terre (più o meno) lontane. “Il territorio è pronto – conclude Angelo – e dobbiamo solo avere più fiducia. So che può essere difficile, ma possiamo e dobbiamo farcela”.