Anfiteatro Mediterraneo per tutte le stagioni: c’è il progetto da 6 milioni di euro per recuperarlo

È concepito come un nuovo polo attrattivo, fruibile tutto l’anno, l’Anfiteatro Mediterraneo nel progetto esecutivo per la rifunzionalizzazione di un monumento all’abbandono. Per ripristinarlo servono circa 6 milioni di euro, che di questi tempi non sono una cifra così astronomica con i finanziamenti in circolazione.

Nel pool di architetti e ingegneri che ha redatto il progetto, trasmesso al Comune di Foggia lo scorso 21 aprile, c’è Augusto Marasco, assessore all’Urbanistica ai tempi di Mongelli, che fa parte in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti (mandante Cooprogetto soc. coop.) che nel 2021 si era aggiudicato i servizi tecnici per l’adeguamento funzionale, normativo e strutturale dell’anfiteatro di via Marina Mazzei chiuso dal 2010.

Erano stati l’ultimo assessore alla Cultura, Anna Paola Giuliani, e il dirigente Carlo Dicesare, oggi responsabile del procedimento, a incaponirsi per intercettare finanziamenti e strappare al degrado l’anfiteatro, in direzione ostinata e contraria. Loro l’intuizione di partecipare all’Avviso pubblico ‘Italia City Branding 2020’: Foggia si è classificata al quinto posto tra le 31 città capoluogo ammesse, è risultata la prima nel Meridione, in cima alle tre città della Puglia che avevano presentato domanda, ed era stata già una bella soddisfazione. La progettazione definitiva ed esecutiva è stata, così, finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Oggi il progetto è pronto ed è una scossa di defibrillatore per una costruzione ridotta a uno scheletro di cemento, vetri rotti e ferro arrugginito. L’impresa di recuperare l’anfiteatro inaugurato nel 1995 non appare impossibile.

È stato ripensato affinché il suo utilizzo non sia limitato alla bella stagione: nel nuovo sistema di quinte, sono previsti laboratori al piano interrato dell’edificio retro-palco, che potranno ospitare le più disparate attività durante tutto l’arco dell’anno, e nel sottogradinata saranno ricavati altri locali con la stessa destinazione. I nuovi spazi avranno un ingresso autonomo su via Mazzei, che consentirà di accedere direttamente al piano terra e al piano interrato.

L’anfiteatro ha sempre presentato problemi di acustica e per migliorarla sarà completato l’anello delle gradinate anche sul lato di viale Fortore, mentre sulla sommità saranno installate barriere con pensiline a sbalzo. Le gradinate avranno un aspetto uniforme e avvolgente.

L’inagibilità del palco è stata uno dei fattori che, assieme al mancato adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio, ha fatto calare definitivamente il sipario 13 anni fa. Il progetto prevede il rifacimento della struttura, con un nuovo sistema di copertura, e dei locali annessi (camerini, sale prove e locali tecnici). In platea saranno installate nuove poltroncine a norma.

Sarà realizzato un nuovo bar, anche quello immaginato come un’attività in esercizio tutto l’anno, indipendentemente dall’apertura dell’anfiteatro che si candida a nuovo luogo di aggregazione, incastonato tra la piscina comunale scoperta e i Campi Diomedei, che dovrebbero vedere la luce prima.

L’anfiteatro avrà una capienza di 3159 spettatori. La nuova biglietteria sarà allocata nei locali sotto la gradinata. Addio barriere architettoniche e già nel paragrafo relativo agli aspetti impiantistici della relazione tecnico illustrativa generale vengono dettagliati gli accorgimenti che consentono l’adeguamento alle normative vigenti. La durata dei lavori è stimata in 18 mesi.

Alla somma di 5.956.000 euro bisognerà aggiungere il costo degli impianti audio-video, ma è l’ultimo dei problemi a Palazzo di Città. Disporre di un progetto esecutivo offre un significativo vantaggio in termini di tempo all’amministrazione. Il Comune ha un milione in bilancio da destinare al Mediterraneo, vaglia altre fonti di finanziamento e spera nel Pnrr. Ma c’è un’altra chance: la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri era sembrata propensa a valutare un finanziamento totale dell’opera, anche in virtù dell'ottimo piazzamento tra i progetti pilota.

La storia del Teatro Mediterraneo è stata travagliata sin dagli albori, negli anni ’70, ma nella sua vita relativamente breve si sono esibiti artisti del calibro di Bob Dylan, Robben Ford, Claudio Baglioni, Massimo Ranieri, Giorgio Albertazzi, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Carmen Consoli, Gianna Nannini, solo per citarne alcuni. È legato indissolubilmente anche ai ricordi del fortunato festival delle band emergenti Spazio Giovani.

Da 13 estati, ormai, regna solo il silenzio. E il degrado. Vandali e predoni l’hanno letteralmente sventrato. Hanno sradicato tutti gli arredi, non è rimasto più niente. Le infiltrazioni d’acqua hanno fatto il resto nei locali sottostanti le gradinate e il palco. Negli anni, perizia dopo perizia, i costi per recuperarlo e ristrutturarlo sono lievitati a dismisura. Ora, negli uffici di Palazzo di Città, nonostante la cifra a sei zeri, l’obiettivo sembra a portata di mano. E chissà che questa sia la volta buona per rompere il sortilegio.