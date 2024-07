'Anch'io sono protezione civile' a Marina di Lesina: un successo il progetto per ragazzi di 10-16 anni

Si è conclusa con successo la quattordicesima edizione del campo scuola ‘Anch’io sono la protezione civile’, il progetto dedicato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, organizzato dall’associazione di volontariato Protezione Civile Lesina 'Francesco Giagnorio', facente parte dell’Odv nazionale Prociv-Arci, patrocinato dal dipartimento della Protezione Civile.

Attraverso un percorso didattico di una settimana, articolato in esercitazioni pratiche e lezioni teoriche, i circa 30 bambini partecipanti hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al Sistema di Protezione Civile e, in particolare, al mondo del volontariato, approfondendone professionalità e competenze.

Ospiti del campo, svoltosi dal 15 al 20 Luglio a Marina di Lesina, i rappresentanti delle diverse componenti e strutture operative del servizio nazionale: Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Locale, tecnici comunali e Regione Puglia, con la presenza del Presidente del Comitato Permanente regionale di Protezione Civile, Maurizio Bruno e delle associazioni Paser di Manfredonia e Avers di San Nicandro Garganico.

Grazie a tutti loro, i piccoli ospiti hanno approfondito la conoscenza dei rischi presenti sul territorio di Lesina, compreso cosa è un Piano comunale di protezione civile, imparato i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza e partecipato alle diverse attività messe in campo a tutela dell’ambiente, del territorio e, in particolare, del patrimonio boschivo e naturalistico.

Quest’anno nel ricco programma settimanale anche piccoli cenni di primo soccorso e nozioni sulle chiamate di emergenza.