Ance Foggia svela la squadra che rappresenterà il 'Sistema edile' negli Enti paritetici territoriali

Il Consiglio Generale di Ance Foggia ha completato la squadra che rappresenterà il sistema edile negli Enti paritetici territoriali.

Con votazione unanime, sono stati indicati per la Cassa Edile di Capitanata Michele Gengari quale presidente e gli imprenditori Domenico De Vita, Pasquale Cassitti, Paolo Lops e Gerardo Biancofiore quali componenti del Comitato di Gestione; entreranno invece a far parte del Consiglio Generale della Cassa Edile di Capitanata Antonio Rosania, Domenico Letizia, Giovanni Zanasi.

Massimo Lanotte sarà invece il presidente del Formedil CPT di Foggia, affiancato dai consiglieri Daniele Chierici, Alberto Biancofiore, Giuseppe Di Lascia, Egidio Cifaldi, Giuseppe Galano.

Ance Foggia sarà quindi rappresentata in Ance Puglia oltre che dal suo presidente, Gerardo Biancofiore, dal presidente di Ance Foggia Ivano Chierici, da Giovanbattista Mancini e Giuseppe Di Lascia.

Nel ringraziare i presidenti uscenti, Zanasi Eliseo e Giuseppe Clemente, per il proficuo lavoro svolto nonché per gli straordinari risultati e nel formulare i più sentiti auguri di buon lavoro agli imprenditori appena nominati, il presidente di Ance Foggia Ivano Chierici ha dichiarato che si apre una nuova stagione di rilancio degli enti paritetici, la cui azione segue il solco di rinnovato dinamismo del sistema associativo ali'insegna della coesione e della condivisione.

A tale fine implementerà e migliorerà i servizi agli associati che necessitano di una particolare specificità anche per porre in essere una serie di iniziative che diano slancio all'attività edile. Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza sul lavoro, motivo per cui nel prossimo rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale degli Edili ci saranno svariate misure in tale ottica tutto ciò in sinergia e nel solco di quanto già avviato con il Prefetto che ha istituito un tavolo sulla sicurezza con la parte sindacale, le forze di polizia, gli organismi di controllo e le amministrazioni comunali del territorio, dimostrando una forte sensibilità per tale problematica.

Il presidente di Ance Foggia ha altresì espresso grande soddisfazione per l'essere alla guida di un'organizzazione forte ed unita, in grado di affrontare con la necessaria determinazione le sfide legate ai progetti di sviluppo ed alla crescita economica e sociale del territorio.