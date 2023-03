Da Foggia gli amministratori di condominio rilanciano la proposta dell’Albo professionale

Gli amministratori di condominio sono chiamati a sempre maggiori responsabilità e anche da Foggia parte l?appello per l?istituzione dell?Albo professionale. È l?Unai, l?Unione nazionale Amministratori d?Immobili, a rilanciare a livello locale la proposta partita dal XXI Congresso nazionale che si è svolto a febbraio a Roma, con la partecipazione di una delegazione foggiana capeggiata dal presidente provinciale Guglielmo Diurno e dal vice presidente Antonio Di Padova.

Secondo l?Unai, la costituzione di un albo professionale garantirebbe una vigilanza dal punto di vista deontologico, costituendo una tutela per i condomini nei casi di mala gestio. È un obiettivo che il sindacato intende perseguire, e lo conferma a margine dell?ultimo convegno, ?L?ecosistema condominio?, che si è svolto sabato scorso nello Spazio Daruma di via Napoli.

Si stratta del quinto convegno formativo dell'Unai Foggia per l'anno 2022-23, appuntamento pensato per la formazione continua obbligatoria degli amministratori di condominio. Considerata la rilevanza dei temi che hanno occupato anche il dibattito politico nazionale negli ultimi anni, in più occasioni, la segreteria organizzativa guidata dall?avvocato Antonio Vincenzo Maria Quero, per accorciare le distanze con le istituzioni e avere informazioni aggiornate, ha ospitato personalità come l?europarlamentare Mario Furore e i deputati Giandiego Gatta e Giandonato La Salandra, che si sono messi a disposizione dell?associazione per discutere delle prospettive future e delle evoluzioni normative.

?La formazione professionale di questa figura è ormai diventata fondamentale ? afferma l?avvocato Quero - considerato che si gestisce il bene materiale forse più prezioso per ciascuno di noi, la casa, ed è per questo che come Unai, ai nostri appuntamenti, cerchiamo di garantire sempre la trattazione di argomenti attuali, relazionati da professionisti della nostra città e non solo, di comprovata competenza nel nostro settore?.

L?Unai ha potuto avvalersi del contributo di legali come l?avvocato Gianni Veccia, che ha relazionato sul delicato momento del passaggio delle consegne tra l?amministratore uscente e il nuovo amministratore nominato; l?avvocato Emilio Salvato, che ha chiarito fondamentali aspetti legati alla convocazione dell?assemblea nei confronti del condomino in conflitto di interesse; e l?avvocato Luca Ficuciello di San Severo, che ha parlato di come l?amministratore debba oggi ragionare sempre più da manager.

Degli ultimi sviluppi legati ai vari bonus edilizi si è occupato l?ingegnere Emiliano Bruno, titolare dello studio tecnico Ingegneria Futura, mentre l?ingegnere Wiliam Ciccarone ha affrontato in maniera generale questioni attinenti a tutti gli impianti presenti all?interno di un condominio ad ai relativi adempimenti a cui è tenuto l?amministratore, si pensi all?impianto elettrico, all?ascensore, all?autoclave, ai cancelli automatizzati.

È pronto a fare il suo ingresso nelle assemblee condominiali anche un argomento molto attuale, quello delle comunità energetiche, su cui ha relazionato Giuseppe Farella, titolare della Fare Consulenza. ?Sono tanti i professionisti che gravitano attorno all?ecosistema condominio, e gli appuntamenti Unai Foggia, ormai si stanno trasformando in preziosi momenti di incontro e confronto di tante figure professionali ed imprenditoriali della nostra città e della nostra provincia ? conclude l?avvocato Quero - Per noi è motivo di grande orgoglio vedere che proprio grazie ai nostri appuntamenti si materializzano rapporti di stima ed amicizia sincera, perché siamo dell?avviso che competenza e valori umani siano due principi da cui non si può prescindere?.