Amiu ammette “conferimenti impropri” ma promette di voltare pagina: “Vogliamo ricostruire un clima di fiducia”

“È successo che ci siano stati conferimenti impropri”. Amiu Puglia ammette che, in passato, si sono effettivamente verificati episodi segnalati dai cittadini foggiani che lamentavano di aver visto finire nello stesso compattatore i rifiuti differenziati e non, vanificando così i loro sforzi.

Chiamato a smentire o confermare la circostanza, il direttore generale Antonello Antonicelli, nel corso della presentazione del servizio sperimentale di raccolta della frazione organica che partirà domani, lunedì 19 dicembre, in alcune zone della città, ha preliminarmente fornito “ampie garanzie” che per Amiu il rifiuto differenziato raccolto deve finire agli impianti di selezione e al riciclo, ma non ha fatto mistero di alcuni casi in cui questo non è avvenuto. “Nella mia prospettiva le regole valgono per i cittadini e per i miei dipendenti. Il rifiuto è differenziato, chi sbaglia paga. Da questo punto di vista – precisa l’ingegnere Antonicelli - non ho ricevuto personalmente delle indicazioni che dicono che raccogliamo tutto insieme o, laddove le avessi ricevute, è accaduto perché il rifiuto era molto sporco, per cui se noi dobbiamo raccogliere la plastica e ci troviamo dentro l’80% di frazione estranea non è plastica ma è indifferenziato”.

Il nuovo management di Amiu Puglia - il presidente Paolo Pate è in carica da un mese appena e il dg Antonello Antonicelli è stato nominato a luglio – promette, però, un giro di vite e un costante monitoraggio: “Noi raccoglieremo in maniera differenziata e porteremo agli impianti di recupero, questa è la regola. Vogliamo lavorare molto a ricostruire un clima di fiducia e quindi, da questo punto di vista, sarà nostra cura anche dare evidenza di quello che succede in fase di monitoraggio – fa sapere il direttore generale - Nei primi tre mesi saranno registrati i dati di raccolta puntualmente, ogni settimana. Ho detto ai miei che voglio i dati e voglio avere certezza che siano conferiti agli impianti di destino, perché soprattutto le frazioni secche recuperabili hanno dei corrispettivi da parte dei consorzi del mondo Conai e, quindi, per noi è elemento di economicità ed efficienza del servizio al quale non ci sottrarremo e d’ora in avanti sarà mia cura controllare che questo accada”.