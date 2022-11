Amiu cambia, Paolo Pate nuovo presidente del CdA: "Metterò il massimo impegno"

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha designato oggi il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione di Amiu Puglia spa, l’azienda che gestisce il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti partecipata anche dal Comune di Foggia, subentrato nella compagine societaria nel 2014 acquisendo il 21,87% delle quote. Si tratta di Paolo Pate che si è insediato oggi, dopo il passaggio di consegne con l’avvocato Sabino Persichella. “Ringrazio il sindaco Antonio Decaro per la fiducia accordatami con questo incarico. Sono particolarmente onorato in ragione della grande considerazione che ho nei confronti di Amiu Puglia spa, un’azienda che svolge un servizio fondamentale per i cittadini di Bari e di Foggia. Metterò il massimo impegno per cercare di svolgere al meglio questo mandato”, ha dichiarato il nuovo presidente.