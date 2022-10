Commissari irremovibili: avanti tutta con Amiu per altri 9 anni

La commissione straordinaria tira dritto: l?affidamento in house del servizio di igiene urbana all?Amiu Puglia per altri nove anni s?ha da fare. Si appella alla volontà politica espressa dal Consiglio comunale nel 2014, quando deliberò l?assunzione di una partecipazione nella società e il successivo affidamento. I componenti Marilisa Magno e Sebastiano Giangrande hanno confermato i loro propositi davanti a un gruppo di associazioni che, sulle barricate, aveva minacciato di scendere in strada prima di ricevere udienza.

Il Coordinamento delle Associazioni e dei Cittadini per la Rinascita di Foggia, La Società Civile e l?Associazione Mo.Vi. hanno presentato un documento firmato dai rispettivi presidenti ? Walter Mancini, Lucia Aprile e Lelio Pagliara ? che condensa le rimostranze dei foggiani. L?incontro è durato circa due ore. È Lucia Aprile a sintetizzare i contenuti del colloquio: ?Abbiamo fatto notare che questa azienda, per nove anni, non ha offerto il servizio che avrebbe dovuto. Dal canto loro, i commissari hanno riportato le criticità che l?azienda ha lamentato, tra le quali l?impossibilità ad effettuare investimenti lungimiranti proprio perché ci sono state infinite proroghe?. Di tutta risposta, i presenti hanno fatto notare come non ci fosse bisogno di investimenti per offrire un servizio di raccolta e smaltimento che rispettasse semplicemente il contratto.

?Non c?è una carta di servizi e non hanno nemmeno aderito a quella prevista da Arera, che a livello nazionale sarà effettiva dal primo gennaio. Avrebbero dovuto aderire entro il 22 marzo, di conseguenza, molto probabilmente, dal 2022 al 2025, ci troveremo ancora con un?azienda che non garantirà i servizi minimi e sarà autorizzata a farlo proprio dal Comune, perché mentre Ager ha segnalato che il servizio non rispetta i requisiti minimi di soddisfacimento, la commissione straordinaria ha semplicemente sottoscritto il piano economico finanziario con queste segnalazioni dell?Ager nella relazione di validazione?. La presidente del comitato 'La Società Civile' non si può dire certo soddisfatta dell?esito dell?incontro. ?Abbiamo fatto notare alla commissaria, anche grazie a Marcello Sciagura che ha fatto uno studio attento sulla raccolta differenziata a Foggia, che la nostra percentuale di inerti, che sarebbero gli scarti da opere edili, rappresenta il 50% dei rifiuti differenziati. A Bari è l?1,5%. Questo nel 2021, periodo di pandemia?, anomalia che l?Ager aveva già segnalato ai commissari. ?Allora, mi chiedo, vogliamo capire se ci sono i requisiti amministrativi per andare a contrattualizzare con questa azienda?".

Si è parlato anche della manifestazione di interesse della società Econord di Varese, inviata non al Comune di Foggia ma all?Ager: i commissari hanno fatto sapere che non la prenderanno in considerazione, perché seguiranno l?indirizzo politico del 2014. Dunque, niente da fare. Non intendono procedere ad un bando di evidenza pubblica perché il Comune ha investito acquisendo una partecipazione. Il contratto, hanno garantito i commissari, questa volta contemplerà penali e clausola di recesso, nel caso in cui l?Amiu dovesse disattenderlo e fornire un servizio inadeguato. ?Amiu ha già presentato al Comune il piano economico-finanziario e ha già stabilito, facendolo sottoscrivere con presa d?atto anche i commissari, che nel 2022-2025 non ci saranno investimenti per la raccolta differenziata. E tra l?altro gli investimenti per le assunzioni sono minimi?, riferisce Lucia Aprile.

In cima alle considerazioni riportate nel documento consegnato al Comune, si rimarca l?assenza degli standard qualitativi, anche minimi, del servizio pubblico di raccolta, smaltimento dei rifiuti ed igiene urbana, che dovevano essere trasfusi, già da nove anni, nella Carta dei Servizi dell?Amiu Puglia. ?L?ipotesi del rinnovo del contratto di servizio con Amiu spa per altri nove anni, sembra del tutto imprudente ed affrettata, da un punto di vista giuridico ed amministrativo, perché, ad oggi, ancora manca la Carta dei Servizi dell?Amiu Puglia?, si legge. Alla definizione degli standard di prestazione dovrebbero partecipare anche gli utenti, che hanno l?opportunità di controllare che gli impegni assunti da chi eroga il servizio vengano rispettati.

Si apprende che mercoledì si è tenuto un vertice a Bari con la partecipazione dell?assessore all?Ambiente Anna Grazia Maraschio, i vertici Amiu, l?Ager e i commissari, nell?ambito degli incontri finalizzati a delineare proprio la carta di servizi. ?Fatto sta che noi non la conosciamo e, in teoria, si dovrebbe contrattare con le associazioni dei consumatori?, fa rilevare la presidente del comitato di cittadinanza attiva La Società Civile. ?Il Comune di Foggia e l?Amiu spa, appaiono a tutt?oggi inadempienti al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Tqrif), approvato dall?Arera con la delibera 15/2022/R: l?ente comunale, inadempiente al contratto di servizio che ha stipulato, e l?azienda che gestisce il servizio è inadempiente perché non ha predisposto alcuna Carta dei Servizi contenenti gli standard minimi, con precisazione costi eventualmente connessi per l?adeguamento agli obblighi all?interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025?, si legge nel documento. Sono state informate anche l?Arera e l?Anac.

I commissari hanno chiesto di riporre fiducia in loro. L?impressione che hanno avuto i partecipanti è che le decisioni fossero già state prese, irrevocabili. Stavano già per firmare prima che la raccolta andasse in tilt per l?ennesima volta alimentando le proteste dei cittadini.

Nella stessa giornata, la commissione straordinaria, il presidente di Amiu Puglia Sabino Persichella e il direttore di Ager Gianfranco Grandaliano hanno partecipato ad un?audizione in commissione Ambiente presieduta dal consigliere regionale Paolo Campo. ?La città negli ultimi nove anni è stata abbandonata da Amiu e c?è una colpevole responsabilità politica di chi ha amministrato il capoluogo dauno?, commenta all?indomani il consigliere regionale Antonio Tutolo che aveva richiesto l?audizione urgente. Confida nelle intenzioni di compiere investimenti strutturali, ?ma resta il fatto che a fronte dei 20 milioni di euro all?anno incassati da Amiu, quello offerto ai cittadini foggiani non si più definire un servizio decente, con automezzi fatiscenti e cassonetti non a norma, senza un adeguato supporto alla raccolta differenziata. E, sottolineo, che la responsabilità non è da attribuire soltanto ad Amiu, ma anche a chi ha governato la città e finanche a livello regionale, poiché quello che sta accadendo adesso a Foggia potrebbe presto accadere in altre parti della Puglia?. È fermamente convinto che il Consiglio debba affrontare il problema degli impianti, rivalutando, semmai, quelle decisioni che ?portarono, immotivatamente, a tenere chiuse delle discariche pubbliche già pronte?.

Era presente anche il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido. Conferma che l'Amiu ha promesso un cambio di passo. ?Personalmente ho ribadito l?urgenza di dare a Foggia un servizio di igiene urbana degno di questo nome. Sul punto sono arrivate una serie di rassicurazioni, atteso che l?azienda starebbe procedendo a redigere un capitolato degno di questo nome e si appresterebbe ad assumere ulteriori unità lavorative, rivenienti da concorso pubblico, da impiegare nei servizi di raccolta su strada. Nulla sul fronte delle tempistica, purtroppo, rispetto alla quale si sono limitati ad un vaghissimo ?tempi brevi?. È evidente - conclude Splendido - che monitorerò la situazione con estrema attenzione?.