Il grande salto di qualità di Amgas Blu, un nuovo sportello per sancire l'ingresso nel gruppo Hera: ai clienti una tariffa fissa bloccata per 30 mesi

Presso lo sportello di viale Manfredi, Amgas Blu festeggia l'ingresso nel gruppo Hera, 3,2 milioni di utenti, anche se, evidenzia il direttore operativo Alfonso De Pellegrino, "siamo già da dicembre 2019". Il grande salto di qualità: "Abbiamo rafforzato le nostre spalle per essere competitivi sul mercato e per offrire maggiori opportunità alle famiglie e alle aziende". Tant'è che in occasione del nuovo restyling dello sportello, Amgas Blu propone una tariffa fissa per 30 mesi "per mettere al riparo i nostri clienti da eventuali aumenti del costo dell'energia"