Alta Velocità nel Foggiano, miliardi di euro e migliaia di posti di lavoro: da Napoli a Bari in 2 ore

La linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari punta a diventare un asse strategico per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Sud Italia. Con tempi di percorrenza quasi dimezzati tra Napoli e Bari, collegate in sole due ore, la linea permetterà di avvicinare nord e sud del paese con la previsione di viaggio da Milano a Bari in sei ore. Sulla Napoli-Bari i treni viaggeranno infatti fino alla velocità di 250 Km/h abbattendo i tempi di percorrenza dalla Puglia verso la Campania, il Lazio e il resto del centro-nord e viceversa.

Il Gruppo Webuild è impegnato nella realizzazione della Apice-Hirpinia, che prevede una sezione lunga 18,7 Km, mentre recentemente si è aggiudicato anche la progettazione e l'esecuzione dei lavori sulla Bovino-Orsara e Hirpinia-Orsara. Quest'ultima ha un valore contrattuale da 1 miliardo di euro e prevede la costruzione di altri 28 chilometri di linea, di cui la quasi totalità (27 chilometri) costruiti in galleria. Un'opera di grande eccellenza che arriverà creare nel complesso 15mila posti di lavoro.