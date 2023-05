Adisu fa man bassa di alloggi in centro per i fuorisede: presto altri 40 posti in corso Giannone

La cittadella universitaria prende forma nel centro della città e l’Adisu Puglia prova a fare man bassa di alloggi per implementare i servizi. Non c’è solo la nuova casa dello studente nell’ex hotel White House di via Monte Sabotino che sarà inaugurata domani.

L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia potrà disporre di altri 40 posti letto per studenti universitari fuori sede, al quarto piano di un immobile centralissimo in corso Giannone 1/A, a due passi dai Dipartimenti di Giurisprudenza ed Economia.

Con decreto ministeriale del 25 gennaio, è stata ammessa a cofinanziamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, la proposta di locazione a lungo termine, per 15 anni, dei posti alloggio. In un primo momento, l’intervento non era stato esaminato dalla Commissione di valutazione, ed è stata necessaria un’integrazione.

I locali sono di proprietà della società Michela Immobiliare, srl del deputato M5S Marco Pellegrini, che ha presentato una manifestazione d’interesse in risposta all’avviso pubblico bandito dall’Adisu per reperire immobili da destinare a residenze universitarie.

Il canone annuo ammonta a 120mila, oltre a imposte (se dovute), utenze e spese condominiali, secondo quanto già pattuito a ottobre. L’importo del cofinanziamento ammonta a 1,6 milioni di euro. Dei 40 posti alloggio, 4 saranno riservati a disabili.

L’Adisu si è attivata per stipulare l’atto di locazione entro il 28 febbraio e non perdere i finanziamenti. In quella stessa data, la Giunta regionale, sulla scorta della relazione dell’assessore alla Formazione e al Lavoro Sebastiano Leo, aveva dato il suo nulla osta a procedere (la delibera è stata pubblicata sul Burp il 26 aprile scorso). L’agenzia copre una quota di 30mila euro annui.

Saliranno, quindi, a 105 i nuovi alloggi disponibili, considerati i 65 nella casa dello studente al Quartiere Ferrovia, che si aggiungono alla residenza ‘Francesco Marcone’ di via Guglielmi e alla residenza ‘Marina Mazzei’ di via Giuseppe Maria Galanti, che contano 160 posti letto.