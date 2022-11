A Foggia si accende il Natale: partito l’allestimento delle luminarie artistiche

È partito l?allestimento delle luminarie natalizie a Foggia. Questa mattina gli operai della ditta Artlux erano al lavoro nelle centralissime via Lanza e piazza Giordano. Il servizio di noleggio, installazione, allestimento e smontaggio è stato affidato tre giorni fa alla società di Paternopoli, in provincia di Avellino, la stessa che se ne occupa dal 2018. Su 23 ditte iscritte all?Albo dei Fornitori del Comune contattate dal Servizio Cultura, è stata l?unica a presentare un?offerta.

Per il momento, la spesa si attesta su 66mila circa, e con la deroga fino al 30 giugno 2023 sancita dal Decreto Semplificazioni l?ente ha potuto procedere all?affidamento diretto. Le serie luminose saranno installate in piazza XX Settembre; via Arpi - corso Cairoli; corso Garibaldi fino all?incrocio con via Capozzi e via Fuiani; via Duomo e piazza Pericle Felici (la piazza della Cattedrale); via Oberdan; via IV Novembre; via Lanza; viale XXIV maggio; via Dante; corso Vittorio Emanuele, da via Lanza a via Arpi; via Matteotti, dalla chiesa di Gesù e Maria a via Marchese De Rosa. L?accensione è programmata dall?8 dicembre al 6 gennaio.