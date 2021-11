A San Severo si punta sull’agricoltura sociale per favorire l’inserimento lavorativo di persone in fragilità

Due giornate di attività per riflettere sui temi dell’agricoltura sociale, per degustare i prodotti del territorio e per contribuire a sviluppare occasioni di inserimento lavorativo di persone con disagi diversi. E’ questo il senso della due giorni in programma a San Severo domenica 28 e lunedì 29 novembre su iniziativa della cooperativa sociale Ortovolante nell’ambito del progetto 'Stare insieme rende forti', finanziato dal Gal Daunia Rurale 2020 grazie al bando 2.3 'Rete della Daunia Rurale per l’innovazione e l'inclusione sociale delle categorie svantaggiate'.

Il progetto, che nasce dalla collaborazione tra le cooperative sociali Agape (soggetto capofila), Attivamente di San Severo, Medtraining e Ortovolante di Foggia, intende favorire, mediante un percorso di formazione specifico, l'orientamento al lavoro e la presa in carico di soggetti in fragilità sociale, in particolare persone con disabilità psichica segnalate dalle istituzioni competenti.

Il 28 sarà possibile degustare 'Volìo', l’olio extravergine d’oliva dal gusto dell’inclusione sociale e lavorativa realizzato da Ortovolante e Medtraining con il coinvolgimento di un gruppo di braccianti agricoli con disabilità psichica. Il laboratorio 'Terra e sensi', invece, intende rafforzare lo sviluppo dei sensi, tatto ed olfatto in particolare, facendo riconoscere le piante aromatiche e orticarie. Di rilievo, l’appuntamento del 29 novembre con un tavolo tecnico e formativo finalizzato a raccontare l’importanza dell’agricoltura sociale ed i risvolti occupazionali, inclusivi e di sviluppo che questa può offrire al territorio.

Il programma prevede in Piazza Carmine, la giornata della Terra Slow Food' con la degustazione di olio e miele 'Volio' alle 10, il laboratorio 'Terra e sensi' per famiglie e bambini alle 11 e alle 12:30 la presentazione del progetto 'Stare insieme rende forti'. Lunedì 29 novembre, invece, presso Gal Daunia Rurale 2020, in via Padre Matteo d'Agnone, alle 10 vi sarà un Tavolo tecnico su 'Agricoltura sociale e opportunità di inclusione' rivolto agli Enti locali (si accede con green pass).