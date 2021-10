Agenzia delle Entrate: l'ufficio provinciale-territorio di Foggia erogherà i servizi attraverso la nuova piattaforma digitale Sit

Dal prossimo 2 novembre 2021 l’Ufficio provinciale-territorio di Foggia erogherà i servizi catastali e cartografici mediante la nuova piattaforma digitale SIT (Sistema Integrato del Territorio). Grazie alla nuova procedura, che ha un’interfaccia più intuitiva, sarà più semplice e veloce consultare i dati catastali.

Per via della migrazione al nuovo sistema, dal 26 ottobre al 1° novembre 2021 saranno sospesi i servizi telematici Sister, per cui non sarà possibile trasmettere telematicamente gli atti di aggiornamento catastale all’Ufficio provinciale-territorio di Foggia, mentre, nelle giornate del 28 e 29 ottobre 2021, l’Ufficio sospenderà i servizi all’utenza per aggiornare il software utilizzato e migrare le banche dati.

Verrà sospeso, inoltre, il servizio telematico di visura catastale dell’Ufficio dalle ore 20 del 27 ottobre alle ore 8 del 2 novembre 2021. Nessuna sospensione è prevista invece per le attività di pubblicità immobiliare, che

pertanto funzioneranno regolarmente.