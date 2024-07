Aerospazio Puglia: due aziende foggiane al 'Farnborough International Airshow'

Con dati economici in piena ripresa, l’aerospazio pugliese sceglie ancora una volta la vetrina del Farnborough International Airshow per mostrare il meglio delle proprie produzioni e del know how raggiunto. L’edizione 2024 che si svolge dal 1948 con cadenza biennale, negli anni pari, è in programma nell’omonima città inglese dell’Hampshire da oggi, lunedì 22 luglio, a venerdì 26.

Un appuntamento al quale la Regione Puglia negli ultimi 20 anni non è mai mancata. Si tratta di uno dei principali saloni internazionali dell’aerospazio, vetrina di lancio non solo delle soluzioni all’avanguardia nei comparti aeronautico e spaziale, ma anche ribalta internazionale di commesse e contratti milionari, che attira delegazioni imprenditoriali provenienti da tutto il mondo ma anche numerose delegazioni istituzionali italiane ed estere.

La Regione Puglia - sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese - è presente con una delegazione di imprese accompagnate dal distretto tecnologico aerospaziale e una istituzionale di cui fanno parte i vertici del dipartimento Sviluppo economico, di Aeroporti di Puglia, del Politecnico di Bari e rappresentanti dell’agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione Arti e della società in house e finanziaria Puglia Sviluppo.

Nella precedente edizione, su una superficie di 100mila metri quadri, il salone di Farnborough ha accolto 1.500 espositori e 80mila visitatori professionali provenienti da 112 Paesi oltre ad aver mostrato 87 velivoli in esposizione o in volo.

Nell’edizione 2024, ci saranno anche aree espositive tematiche, la Space Zone e la Flying & Static Display, rispettivamente dedicati a punto d’incontro della comunità spaziale globale e alla mostra di velivoli di nuova generazione, civili e militari. La Regione Puglia nel proprio padiglione istituzionale accoglierà sei Pmi e startup innovative pugliesi.

A guidare la delegazione l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci. “Scegliamo ancora una volta di partecipare a questo evento, non solo perché il Regno Unito è il secondo partner della Puglia per le esportazioni aerospaziali con una crescita del 25,4% nel 2023, ma per il respiro mondiale di un salone che ha il potere di attrarre il meglio delle innovazioni e delle novità mondiali nell’aerospazio, un settore nel quale la Puglia ha ripreso a crescere dopo gli anni della crisi mettendo a segno una performance che continua ad aumentare anche nel primo trimestre del 2024 del 6,6%. L’Airshow di Farnborough è l’evento che mette al centro il futuro dell’industria aerospaziale coinvolgendo i principali protagonisti internazionali. Per le imprese pugliesi è un’opportunità unica di visibilità e promozione, per la Puglia è l’occasione per valorizzare il know how raggiunto nel settore e attrarre investimenti nel proprio territorio”.

Nel corso della missione l’assessore Delli Noci incontrerà la delegazione istituzionale della Regione Umbria, i vertici di Leonardo martedì 23 luglio, i referenti di Avio Aero e di altre regioni italiane ed estere mercoledì 24 luglio. Le imprese della delegazione oltre a disporre di una postazione personalizzata all’interno dello stand istituzionale della Regione Puglia potranno partecipare ad un fitto programma di incontri dedicati ai temi chiave dell’Airshow (spazio, difesa, sostenibilità, innovazione, Advanced air mobility e competenze) e prenderanno parte all’iniziativa Business Connections Exchange, l’evento di networking, organizzato dal Farnborough International Airshow che permette di incontrare dal vivo i principali buyer di settore. Numerose le visite al padiglione Italia (dove si trova lo stand della Puglia), coordinate dalla Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (Aiad).

Il 22 e il 24 luglio gli stand saranno visitati da rappresentanti del ministero della Difesa, del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci), del Senato e dell’Ambasciata d’Italia a Londra.

In particolare, lunedì 22 luglio ci saranno, tra gli altri, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il viceministro del Maeci, Edmondo Cirielli, la presidente del terza Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato Stefania Craxi e l’ambasciatore, Inigo Lambertini; mercoledì 24 luglio sarà la volta del direttore dell’Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento, Giorgio Aliberti.

Tra le imprese della delegazione regionale, oltre a Deagle di Avetrana, Dian di Gioia del Colle, Roboze di Bari e Giannuzzi di Cavallino, ci sono la Mill-Turn Technologies di Stornarella e Manta Group di Foggia.