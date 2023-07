Gino Lisa, traffico passeggeri in costante aumento: indice di riempimento dei voli per Milano e Torino sopra il 50%

Dati incoraggianti quelli relativi al traffico di passeggeri per l'aeroporto Gino Lisa, da gennaio a maggio. In totale sono 470 i voli tra commerciale ed aviazione generale, per un totale di 13795 passeggeri, di cui 13668 di aviazione commerciale e 127 di aviazione generale. Analizzando i dati diramati a Assoaeroporti, nel mese di maggio si è registrato il picco di passeggeri, che ha sfiorato le 3900 unità: "I voli o movimenti a maggio sono stati 87 di cui 79 nazionali e 9 internazionali, che non hanno visto passeggeri in quanto il volo per Mostar è cominciato a giugno 2023", evidenzia in una nota il comitato Vola Gino Lisa.

Nel complesso l'indice di riempimento degli aerei - tenendo presente il totale dei movimenti e il numero dei passeggeri del commerciale in relazione alle limitazioni imposte - si attesta intorno al 45%. Il dato supera il 50% per quel che concerne i soli voli per Milano e Torino, visto che a maggio ci sono stati i primi voli per Verona: "Tutto questo fa ben sperare per il futuro del nostro aeroporto - chiosa il comitato -, da giugno i voli saranno ulteriormente incrementati e si dovrà valutare l'effettiva consistenza dei voli per Mostar, prima tappa internazionale in funzione dal Gino Lisa. Come influirà sugli indici di riempimento lo vedremo il prossimo mese".