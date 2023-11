Gino Lisa, meno collegamenti e meno passeggeri in autunno. Il Comitato chiede una tratta internazionale

Un incremento di passeggeri rispetto al 2022 per gli aeroporti di Bari e Brindisi, numeri più bassi rispetto a quelli estivi al Gino Lisa di Foggia: la lettura dei di ottobre fornita da una redazione giornalistica regionale, non trova d'accordo il 'Vola Gino Lisa', il comitato che più di ogni altro attore sociale si è speso per la riattivazione dei voli.

La perdita di 1839 passeggeri - da 5389 di settembre ai 3550 di ottobre - preoccupa il comitato presieduto da Maurizio Antonio Gargiulo, che però evidenzia come da un mese all'altro ci siano stati 40 voli in meno (compresi quelli di Verona e Catania) e che ottobre non può paragonarsi a un mese estivo. "Nessuna tragedia, sia chiaro, per tale involuzione prevedibile. Abbiamo dal mese di ottobre solo le tratte Milano-Torino, e chiaramente non ci si poteva aspettare che restassero i numeri di agosto e di settembre".

Il comitato pensa ugualmente che andrebbero ugualmente applicati dei correttivi: "Bene portare Torino a tre giorni alla settimana (questo aiuterà sicuramente) ma anche sostenere la prossima stagione invernale con almeno una tratta internazionale potrebbe risollevare questo dato negativo autunnale. Non abbiamo la presunzione di indicare alla compagnia aerea Lumiwings le possibili tratte internazionali o nazionali ma abbiamo comunque il dovere di preoccuparci e stimolare, chi di dovere, a non disperdere quell’energia positiva che ha caratterizzato il nostro scalo in questi bellissimi mesi estivi".

Per il 'Vola Gino Lisa' rendere anche più conveniente l’aeroporto di Foggia aiuterebbe a far risollevare i numeri. "Da tempo ci permettiamo di suggerire alla compagnia di attivare delle convenzioni con le categorie professionali (almeno sulla classe più costosa) e agevolare gli studenti su quella più economica. Potrebbe essere anche una strategia temporanea, anche solo per questi mesi critici, che aiuterebbe certamente a sostenere i numeri della stagione autunnale appena iniziata"

Il Comitato risponde poi a chi "non aspetta altro che evidenziare come per loro il funzionamento del nostro aeroporto sia soltanto uno spreco di denaro pubblico per la Regione Puglia e per Aeroporti di Puglia Spa e che mantenere tale investimento sia più una dovuta “beneficenza” fatta al territorio di Capitanata che una operazione commercialmente sostenibile. Se gli attuali due aeroporti commerciali della Regione Puglia si trovano a buoni livelli di operatività questo lo devono esclusivamente al fatto che hanno usufruito, per anni, di ben altre cifre di finanziamento pubblico cioè di soldi di tutti noi cittadini pugliesi; investimenti che hanno determinato chiaramente quei numeri oggi tanto elogiati e che rendono i due scali commerciali d’interesse nazionale ed internazionale. Contributi pubblici, elargiti costantemente negli anni, che se messi a confronto con le somme solo di recente investite sull'aeroporto di Foggia risultano certamente notevolmente superiori tanto da rendere “briciole” quelle recentemente usate per la riattivazione del nostro scalo e per sostenere l’attuale compagnia in questa fase. A buon intenditore poche parole" conclude il presidente Gargiulo.