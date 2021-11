Sul Gino Lisa non c'è tempo da perdere. Il comitato preme il piede sull'acceleratore: "Bisogna agire concretamente e velocemente"

Il comitato Gino Lisa e il suo presidente Sergio Venturino mantengono accesi i riflettori sull‘Aeroporto di Foggia: la Capitanata si unisce’. Lunedì 15 novembre presso l’auditorium della Camera di Commercio di via Protano a Foggia si svolgerà un incontro che si pone l’obiettivo di “costituire un tavolo di lavoro unico composto dalle risorse più autorevoli che si vorranno concretamente “coagulare in un unico spirito”, senza distinzioni di parte o politiche ma nell’unico interesse per lo sviluppo economico sociale del territorio foggiano e delle zone limitrofe. L’evento mira a scaturire chiare linee d’azione condivise, percorribili e realizzabili da subito, che costituiranno un documento a cui attenersi nell’immediato futuro” spiegano dal comitato.

Per Sergio Venturino “è giunto il momento decisivo per chiunque ricopra un ruolo nella società civile, politica e istituzionale di Foggia, della sua provincia e dell’intero territorio limitrofo di determinare il presente e il futuro dell’aeroporto di Foggia"

E, aggiunge, “è inutile richiamare, rivangare, ora la tortuosità di un percorso lungo e che ha investito ogni amministrazione e colore politico in questi ultimi quarant’anni di storia e vita di Foggia e del suo aeroporto. Il 26 luglio scorso c’è stata la tanto sospirata riapertura del “Gino Lisa” dopo anni di tribolata attesa e di incresciose vicissitudini note alla cronaca, alla politica, alle Istituzioni Centrali e territoriali.

Bisogna agire concretamente e velocemente guardando in avanti: “Con tale spirito il Comitato coglie, anche, il pensiero del Presidente Mattarella nella sua visita a Foggia del 25 ottobre, che ha stigmatizzato e richiamato tutti i politici e le istituzioni al loro senso civico di servizio alla società ed al territorio”.