Gino Lisa affidato a Ryanair, Aeroporti di Puglia smentisce: "La gestione non può essere ceduta"

Il vicepresidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile smentisce categoricamente la notizia dell'affidamento della gestione dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia alla compagnia irlandese Ryanair.

"In qualità di concessionari - aggiunge interpellato da FoggiaToday - non possiamo cedere la gestione". AdP, peraltro, intrattiene rapporti praticamente quotidiani con Ryanair. La notizia è apparsa oggi sul giornale Nuova Irpinia con un'intervista a Gerardo Nappa, architetto e co-progettista dell'ampliamento della pista, e aveva fatto presto il giro del web suscitando un certo clamore anche al di qua della valle dell'Ufita e, perché no, alimentando più di una speranza per l'accenno - inevitabile considerata la compagnia - alle rotte internazionali. "È l'augurio più grande che si possa fare alla città di Foggia e al territorio", commenta Vasile sul punto. E chissà che non sia comunque di buon auspicio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'articolo conferma l'interesse dei territori limitrofi, in questo caso dell'Irpinia e del Sannio: l'infrastruttura, assieme all'alta capacità ferrovia Napoli-Bari, rappresenta un'occasione di sviluppo e di rilancio dell'economia anche per i vicini campani.