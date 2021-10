Gino Lisa, la regina del turismo pugliese risponde con i numeri a Emiliano: "Vieste prima per presenze straniere"

"L'aeroporto di Foggia è fondamentale per lo sviluppo economico e turistico della nostra provincia". La presa di posizione arriva da un osservatorio privilegiato e destinazione autorevole: Vieste, regina del turismo pugliese con le sue presenze da record.

Il sindaco Giuseppe Nobiletti ammette di essere rimasto sbalordito davanti alle dichiarazioni rilasciate cinque giorni fa dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che sembrano "stroncare definitivamente lo sviluppo" del Gino Lisa, per giunta, rileva il primo cittadino, in contrasto con quanto lui stesso aveva affermato un anno fa.

"In riferimento alla presunta mancanza della domanda, se si analizzano i dati sui flussi turistici è evidente che Vieste è la prima destinazione per presenze straniere in Puglia. Lo è stata nel 2020 e nel 2019 è state seconda sola a Bari. Oggi sicuramente c'è una domanda sulla provincia di Foggia", ci mette la mano sul fuoco il sindaco Nobietti.

La richiesta che arriva dal Gargano, che è anche quella degli operatori del resto della provincia di Foggia, è di "dare le stesse possibilità che sono state date ad altre strutture aeroportuali".

Il sindaco non risparmia una ramanzina ad Aeroporti di Puglia: "Non è corretto dare responsabilità agli operatori turistici del Gargano e agli operatori economici della provincia di Foggia. Adp ha le risorse e le capacità per far partire il Gino Lisa di Foggia: ora si impegni a fare quello che ha fatto anche in altri aeroporti, come quello di Bari e di Brindisi. Chiediamo solamente di avere lo stesso trattamento riservato agli altri".