La Statale 16 Foggia-San Severo attende le autorizzazioni. L'ing. Manzi: "Lavori entro l'anno è l'obiettivo"

La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale non si è ancora espressa sui lavori di adeguamento della Statale 16 ‘Adriatica’ nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, ma il parere dovrebbe arrivare “a breve”. A illustrare lo stato dell’arte è l’ingegnere Vincenzo Marzi, dirigente Anas nominato con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 commissario straordinario per due grandi opere in Capitanata: l’ammodernamento della SS16, compresa la manutenzione straordinaria della tangenziale Ovest di Foggia, e la Superstrada del Gargano su cui è stato avviato il dibattito pubblico.

Chiusa la conferenza di servizi, si attende il pronunciamento della Commissione Via. La procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale è partita a luglio del 2020 e, com’è facilmente verificabile anche sul portale del ministero della Transizione ecologica, l’istruttoria tecnica è ancora in corso.

“Siamo costantemente in contatto”, fa sapere il commissario Marzi, che spera di archiviare in fretta l’iter autorizzativo per poi passare all’intesa Stato-Regione per l’accertamento di conformità delle opere di interesse statale e approvare il progetto definitivo ed esecutivo. L’obiettivo è arrivare all’affidamento dei lavori entro l’anno, ma dipende proprio da pareri e autorizzazioni.

L’adeguamento del tratto della SS16 tra Foggia e San Severo, già finanziato con 126 milioni e 700mila euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, rientra tra gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari soggetti a commissariamento per velocizzare le procedure, comprese quelle di Valutazione di Impatto Ambientale.

Per il momento, non ci sono grossi passi in avanti sulla proposta di rendere gratuito il pedaggio tra i caselli autostradali di Foggia e San Severo per ridurre il traffico e, conseguentemente, il livello di pericolosità della SS16 nelle more dei lavori: la società Autostrade sta facendo i dovuti approfondimenti, come già riferito dal sindaco di San Severo Francesco Miglio a novembre.

“C’è un confronto aperto con Autostrade, ho dovuto dare, ovviamente, tutta la documentazione del nostro progetto”, conferma il commissario Vincenzo Marzi.

L’ammodernamento prevede l’adeguamento alla sezione C1 per una estensione di circa 26.50 chilometri, oltre alla realizzazione di complanari, all’adeguamento degli svincoli e alla viabilità di servizio che corre lungo tutto il tracciato. Oggi il manto stradale si presenta ammalorato e dissestato, sono frequenti incidenti, sorpassi azzardati, inversioni di marcia e immissioni pericolose e, puntualmente, si torna a invocare il raddoppio che non è previsto.

Il commissario straordinario Vincenzo Marzi difende, però, la soluzione progettuale adottata: “I nostri investimenti tengono conto di dati di traffico, studi e analisi dei costi-benefici. Quel tipo di soluzione è stato ritenuto dai diversi soggetti, istituzionali e non, che sono preposti all’esame del progetto assolutamente idoneo per sopportare i volumi di traffico attesi”.