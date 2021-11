Gino Lisa, biglietti gratuiti in vendita negli esercizi commerciali: "Foggia vuole volare da Foggia"

Sulla scorta del successo dell'iniziativa on line pro Gino Lisa promossa dall'on. Rosa Menga, alla quale hanno aderito oltre 70mila persone, da questa mattina i cittadini avranno la possibilità di "acquistare" gratuitamente un biglietto per una destinazione a scelta con partenza dall'aeroporto Gino Lisa, presso i negozi, le farmacie e i punti vendita del capoluogo dauno, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Cerignola, Lucera, San Severo e altre località del Gargano. L'iniziativa - in risposta al guanto di sfida lanciato da Michele Emiliano sulla mancanza di domanda - porta la firma del Rotary Club di Capitanata.

"Il Rotary International è da sempre al servizio del territorio ed i nostri club stavano organizzandosi mentre partiva la vendita virtuale di biglietti on line che ha riscosso un grandissimo successo. Non intendiamo essere alternativi o oppositivi alla iniziativa on line che ha tutto il nostro plauso, ma complementari e collaborativi per dare occasione anche a chi non naviga Internet e non è pratico del PC, di esprimere la propria volontà. Speriamo in una adesione numerosissima e i biglietti saranno consegnati direttamente nelle mani del presidente Emiliano perché possa prendere atto del fatto che Foggia esiste, esprime la propria volontà e ha diritto a volare dal proprio aeroporto"