Svolta a Torre Mileto: arrivano acqua e fogna, un intervento lungo 7 km

Un intervento lungo 7 km per 13,5 milioni di euro: sono questi i numeri più importanti dell'intervento sul nuovo sistema idrico e fognario della località balneare di Torre Mileto e del nuovo sistema di depurazione della zona residenziale Gargano Blu. Una novità che il sindaco Matteo Vocale aveva annunciato su Facebook.

Il progetto verrà presentato lunedì 12 giugno nell’antica torre costiera di Torre Mileto, alla presenza del primo cittadino, del vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle Risorse idriche, Raffaele Piemontese. Per l'Autorità Idrica Pugliese saranno presenti il consigliere delegato della Capitanata Michele Merla e sindaco di San Marco in Lamis, il direttore generale Cosimo Ingrosso e la responsabile delle Reti Cecilia Passeri. Per Aqp, invece, la consigliera di amministrazione Rossella Falcone, nonché vicesindaco di Vieste.

Da Capoiale/San Nicola l'adduzione idrica, vale a dire il passaggio dai punti di prelievo dell'acqua potabile ai serbatoi prima dell'immissione nella rete di distribuzione. Una notizia di rilievo soprattutto per le poche attività turistiche presenti in zona.

L'estate scorsa l'autorità idrica aveva finanziato il progetto di Acquedotto Pugliese per il completamento (allungamento), di 220 m, dell'asse idrico-fognario sulla Sp 41, in località Pilarossa, dove insistono terreni e abitazioni regolari di circa una ottantina di proprietari.