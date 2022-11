"Accordo storico per il trasferimento dell'acqua dalla Campania alla Puglia"

“Quello sottoscritto tra Regione Puglia, Regione Campania e Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale per la regolamentazione del trasferimento idrico interregionale tra Campania e Puglia e per la gestione della galleria‘Pavoncelli bis’ è un accordo storico". Così il presidente del gruppo Pd in Consiglio regionale Filippo Caracciolo.

"Il trasferimento dell'acqua dalla Campania alla Puglia - afferma Caracciolo - avverrà assicurandone la sostenibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica. Tutto passerà dalla galleria ‘Pavoncelli bis’, alternativa alla galleria 'Pavoncelli' costruita agli inizi del '900 per trasportare le acque della Campania alla Puglia e fortemente danneggiata oltre che dal tempo dai numerosi eventi sismici avvenuti nel corso del secolo scorso. Secondo l'accordo di programma - prosegue il consigliere regionale - il soggetto gestore della galleria Pavoncelli bis sarà Acquedotto Pugliese, il ristoro economico che la Puglia riconoscerà alla Regione Campania è di 6 centesimi di euro a metro cubo di acqua. Il ristoro avrà il vantaggio di essere utilizzato sin da subito, nei territori interessati dal prelievo di acqua, per la tutela ambientale e della stessa acqua che giunge in Puglia. Puglia e Campania hanno fatto rete con l'obiettivo di una modernizzazione sostenibile che porti alla crescita delle due Regioni. Rivolgo - conclude il presidente del gruppo Pd - il mio plauso al presidente Michele Emliano, alla dottoressa Vera Corbelli (segretario generale dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale) e a tutti coloro i quali hanno lavorato al raggiungimento di questo importante risultato”.