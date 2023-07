Turismo, agricoltura e digitalizzazione: è la ricetta del sindaco di Accadia contro lo spopolamento

E’ tra i comuni a rischio spopolamento. Ad Accadia, sui Monti Dauni, lo sanno bene e per questo corrono ai ripari, grazie ad un cospicuo finanziamento pubblico, ovvero quei 20 milioni di euro arrivati dal Ministero della Cultura e diventati circa 28 grazie anche alla Regione Puglia. Saranno destinati alla riqualificazione del Rione Fossi, “un’area importante, ricca di potenzialità e bellezze naturali notevoli che hanno tradizioni e patrimoni culturali materiali e immateriali molto rilevanti”.

Oggi il sindaco Agostino De Paolis (che è anche presidente dell'Area di sviluppo industriale Foggia) ha condiviso i dettagli del progetto. “Si tratta di far rinascere il borgo – ha dichiarato – e attorno ad esso far rinascere, come un volano di crescita, tutta una serie di attività connesse proprio alle potenzialità del territorio, ovvero quelle legate al turismo, all’agricoltura, ai prodotti tipici di nicchia e alle bellezze naturali importanti esistenti nella zona di Accadia e, in generale, nella zona dei monti Dauni. È prevista la realizzazione di una scuola europea all’interno del borgo antico accompagnata dalla rinascita di vecchi e antichi mestieri, per il quali è prevista la realizzazione di una via dedicata. È inoltre prevista la realizzazione di un padiglione dei monti Dauni”.

L’attenziona sarà rivolta anche ai giovani, i principali artefici del fenomeno di spopolamento: “Stiamo prestando particolare attenzione alle manifestazioni di interesse provenienti dal mondo giovanile, che è ricchissimo di idee, anche importanti, che permetterebbero sviluppi in questo momento addirittura inimmaginabili”. In primis nel settore digitale. “Abbiamo preso contatti con importanti partner presenti negli Stati Uniti e in particolare nella Silicon Valley – ha concluso – perché ad Accadia abbiamo progetti originali”.