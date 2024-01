A Foggia la sosta con abbonamento diventa on line, in arrivo altre app per pagare il parcheggio

Sarà disponibile da lunedì 8 gennaio il nuovo portale per il rilascio degli abbonamenti online, che potranno essere sottoscritti seguendo la procedura sul sito internet dedicato www.foggiaparcheggi.it.

Nella pagina abbonamenti di 'Foggia Parcheggi' si potrà scaricare e consultare un manuale che guiderà l’utente nelle fasi di sottoscrizione dell’abbonamento.

Una nuova implementazione digitale che nelle intenzioni della Gps Global Solution permetterà di sostituire tutti i permessi cartacei emessi fino ad oggi, così da consentire la definitiva dematerializzazione di tutti i titoli di sosta.

Il controllo della sosta, da parte degli ausiliari, verrà effettuato attraverso palmari che scansionando la targa del veicolo in sosta potranno accertare il corretto pagamento della tariffa. Qualora il sistema non dovesse rivelare nessun pagamento valido tra le diverse modalità attivabili (abbonamento, pagamento da parcometro o tramite app) verrà contestualmente emessa la sanzione.

“Un nuovo tassello che si aggiunge agli investimenti tecnologici che la Gps porta in campo per la città di Foggia, con l’obiettivo di migliorare sempre più, l’esperienza degli utenti della sosta” afferma Filippo Lodetti Alliata, amministratore unico dell'azienda che gestisce il servizio della sosta tariffata in città.

E ancora, saranno presto attive altre app per il pagamento della sosta: Easypark, MooneyGo, Telepass Pay X, Flowbird.