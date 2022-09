A Manfredonia si balla un'ora in più: prorogata fino all'una la diffusione della musica nei locali

Sono state accolte le richieste della Confcommercio Foggia e degli operatori commerciali di Manfredonia. L’amministrazione comunale ha infatti emanato un’ordinanza sindacale che permette ai locali pubblici di prolungare di un'ora l'orario di emissioni sonore per intrattenimento o svago di notte nei giorni del venerdì e del sabato per il mese di settembre.

Oggi e domani la chiusura è prevista alle 2. Dal 4 al 30 settembre, nei giorni di venerdì e sabato, si potrà chiudere all'1. Per i restanti periodi dell’anno, per tutti i giorni della settimana, fino alle 24.

“Il prolungamento dell'orario di emissioni sonore per il mese di settembre è un’ottima occasione per gli operatori commerciali. Settembre non è solo il mese della ripresa delle attività, ma è ancora un mese turistico. Attrarre quindi non solo la popolazione locale, ma anche chi viene da fuori città è il giusto percorso che una città come Manfredonia, con la sua vivacità non solo imprenditoriale, deve iniziare ad affrontare non solo nei mesi tipici dell’estate italiana”, ha dichiarato il presidente di Confcommercio Foggia, Damiano Gelsomino.