80 milioni di euro per riqualificare il Porto Alti Fondali di Manfredonia

L'arrivo di oltre 200 milioni di euro per gli interventi infrastrutturali nei porti di Taranto, Brindisi e Manfredonia è ufficiale.

E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto con cui si assegnano le risorse del Pnrr per i progetti presentati. "Un altro punto per il governo Draghi che procede speditamente e grazie anche alle Autorità Portuali di sistema pugliesi perché, evidentemente, hanno il merito di aver redatto progetti seri e convincenti nell'ottica di sviluppo dell'intero sistema. 35,7 milioni di euro per le opere a Taranto, 88 milioni per Brindisi e 80 milioni per il molo alti fondali di Manfredonia. Somme importantissime che vanno spese subito e bene e noi, ovviamente, vigileremo affinché non si perda tempo: il Pnrr è un'opportunità straordinaria, una svolta epocale e non sono ammessi ritardi o errori" scrive in una nota il deputato e commissario regionale di Forza Italia Puglia, Mauro D'Attis.

La notizia era stata confermata nel Rapporto Sud del Sole 24 Ore del 17 settembre. L'intervento, dopo esser stato concordato con la Regione Puglia, era stato presentato dall'autorità portuale e approvato dal ministero.

A maggio, all'esito della visita svolta con l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci al porto turistico Marina del Gargano, al porto Alti Fondali e allo stabilimento di produzione del vetro della Sisecam, che aveva scelto di acquisire lo stabilimento della Manfredonia Vetro anche in ragione della vicinanza del porto Alti Fondali, il presidente della V commissione Ambiente Paolo Campo aveva rimarcato che la portualità turistica e industriale della città sipontina sarebbe stato un asset strategico per la competitività economica della Daunia e della Puglia.

Prima ancora - dopo un lungo lavoro di progettazione condotto tra il 2019 e il 2020 - era arrivato il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per gli interventi di riqualificazione del porto Alti Fondali previsti dal Piano Nazionale di Rispesa e Resilienza che attinge importanti risorse dal Recovery Plan.