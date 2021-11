Buone notizie per lo stabilimento Leonardo di Foggia: 29 ordini da Dubai Airshow, "aumenterà domanda di aerei passeggeri"

Sono 29 gli ordini di Atr registrati all'inizio del 2021 per i velivoli da 50 posti (Atr 42) e da 68-78 posti (Atr 72), versioni per cui Leonardo produce a Foggia gli impennaggi, interamente realizzati in materiali composito, e a Pomigliano D'Arco la fusoliera.

In occasione del Dubai Airshow, il produttore di aeromobili numero uno al mondo nell'aviazione regionale ha fornito per la prima volta i numeri dettagliati delle commesse di quest'anno e ha annunciato nuove serie di motori. Atr è una joint venture tra due pesi massimi dell'aeronautica europea, Airbus e Leonardo.

Fabrice Vautier, vice presidente della divisione commerciale di Atr, in quel di Dubai, ha parlato di "concreti segnali di ripresa dal mercato" evidenziati proprio dai dati sugli ordini e dalle interlocuzioni in fiera. È fiducioso anche per "le tendenze future verso una mobilità regionale più sostenibile", che rispecchiano il core business di Atr, "nella posizione perfetta per soddisfare questa domanda".

Atr vede "un forte potenziale di crescita", anche in considerazione delle nuove tendenze comportamentali che emergono dalla pandemia che "aumenteranno la domanda di aerei passeggeri e cargo regionali". Si tratta di dichiarazioni incoraggianti anche per gli stabilimenti della Divisione Aerostrutture di Leonardo, come quello di Foggia in zona Asi, che indirettamente hanno accusato il colpo della crisi generata dal Covid che ha investito anche le compagnie aeree.

Nel 2021 sono arrivati nuovi ordini da Binter Canarias (4 Atr 72-600), Tarom (3 Atr 72-600), Air Corsica (5 Atr 72-600, cliente di lancio di Pw127xt), Afrijet (3 Atr 72-600) e Toki Air diventerà la prima compagnia aerea giapponese ad operare Atr 42-600S. Con 16 velivoli consegnati finora nel 2021, Atr prevede di quasi triplicare il numero di consegne rispetto al 2020.