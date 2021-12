Medici specialisti, 12 nuove scuole di specializzazione a Foggia: dalla Regione 17 milioni di euro

L'Università di Foggia potrà attivare 12 nuove scuole di specializzazione di area medica. Nella Legge di Bilancio 2022 della Regione Puglia, che domani approderà in Consiglio per l'approvazione e gli eventuali emendamenti in due giornate, è previsto uno stanziamento di 1.125.200 euro l'anno per 15 anni, vale a dire un investimento di 16 milioni 878mila euro.

"Al fine di superare la carenza di medici specialisti nell'ambito dell'assistenza sanitaria pugliese - si legge all'articolo 8 dello schema del disegno di legge della manovra - la Regione Puglia partecipa al raggiungimento dell'obiettivo di copertura dei posti di professore di ruolo dell'area medica dell'Università degli Studi di Foggia, promuovendo l'istituzione, la attivazione e l'accreditamento di 12 nuove scuole di specializzazione di area medica".

Esprime soddisfazione il Rettore Pierpaolo Limone: "È un investimento importante che dà conto degli sforzi finora fatti per le scuole di specializzazione sempre più tese all’eccellenza. Sono particolarmente grato al presidente Michele Emiliano e all’assessore al Bilancio Raffaele Piemontese che hanno mostrato ancora una volta sensibilità e attenzione nei confronti dell’Università di Foggia". Anche il vice presidente foggiano si era detto particolarmente orgoglioso di questa misura..Unifg e Policlinico Riuniti arriveranno a contare, così, ben 33 complessive scuole di specializzazione.

"Si tratta di un risultato importante che deve essere considerato come punto di partenza per raggiungere traguardi più ambiziosi. La crisi causata dalla pandemia ha messo ancora più in evidenza l’importanza di un sistema sanitario efficace, efficiente e, soprattutto, altamente qualificato - prosegue Limone - Il ruolo dell’alta formazione medica e, in particolare, delle scuole di specializzazione di area sanitaria è fondamentale nel garantire la qualità del sistema sanitario. Al contempo, gli Atenei del territorio hanno la fondamentale missione di offrire ai propri giovani una formazione post laurea sempre più ricca, in grado anche di attrarre i più capaci e brillanti da altre Regioni per rafforzare la qualità dell’assistenza sanitaria. Il rinnovato impegno della Regione per il reclutamento di nuovi professori, per consolidare le scuole esistenti ed estendere l’offerta formativa si inserisce in un’ottica di più ampio respiro. Siamo certi - conclude il Rettore Pierpaolo Limone - che la formazione specialistica dei giovani medici rappresenti un investimento cardine per la sostenibilità e lo sviluppo del servizio sanitario regionale, specie in un momento delicato come questo. Faremo fronte con più vigore alle sfide che ci attendono”.

E proprio oggi dalla Giunta regionale è arrivato anche un altro ok per un importante tassello, questa volta da aggiungere al patrimonio edilizio: è stato definitivamente assegnato il contributo di 7,5 milioni di euro in conto capitale in favore dell’Università di Foggia per l’acquisto della Caserma Miale.