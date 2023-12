10 milioni per l'aeroporto Gino Lisa. Piemontese: "Segno dell'interesse di Emiliano a sviluppare l'aeroporto"

La Regione Puglia ha stanziato 10 milioni di euro per coprire i costi operativi dei servizi antincendio, sicurezza e personale dell'Enav e della quota del primo anno di operazioni di volo. È uno dei risultati della sessione di bilancio che ha impegnato la Giunta e il Consiglio regionale pugliese, la nona gestita dal vicepresidente e assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese: "Sono il segno più tangibile dell’interesse continuo dell’amministrazione regionale presieduta da Michele Emiliano a sviluppare l’aeroporto foggiano”, ha osservato Piemontese, sottolineando che “si tratta di un importante volume di risorse che impegniamo per sostenere il regime del Sieg, i Servizi d'interesse economico generale in base al quale l’aeroporto foggiano ha recuperato operatività dopo l’investimento infrastrutturale da 14 milioni di euro che ne ha allungate la pista di voli.

Questi si aggiungono ad altri 10 milioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2017, che verranno utilizzati per garantire l’operatività dello scalo e che serviranno per rendere più moderno il terminal. È previsto non solo l’utilizzo di materiali innovativi e di strutture che assicurino un livello più alto di resistenza sismica, ma anche il ricorso a fonti alternative di energia, che garantiscano un maggiore efficientamento, nel pieno rispetto della politica ambientale da anni perseguita da Aeroporti di Puglia e che renderanno lo scalo foggiano totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico (continua a leggere).