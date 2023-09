Salta il 'Fovea Tattoo Show' in Fiera: "Costretti a rinunciare, ci hanno avvisati tardi e volevano anche più soldi"

E' inutile girarci intorno, negli ultimi anni era stato il Fovea Tattoo Show a mantenere in piedi l'ottobre dauno. Centinaia e centinaia di persone, perlopiù giovani, si erano avvicinati ai padiglioni della Fiera grazie all'evento organizzato da Alessandro Centra. Quest'anno, purtroppo, l'edizione 2023 prevede soltanto due eventi, nessuno stand commerciale, meno che mai quello del mondo dei tatuaggi, evento di punta tutto foggiano.

"Mi ritengo profondamente deluso e inorridito dalla mancanza di interesse dimostrata dall’ente Fiera di Foggia, che avrebbe dovuto offrirci un supporto necessario alla crescita un bellissimo evento che contribuisce al risveglio economico e alla notorietà della nostra città, ma di cui soprattutto la nostra città ha bisogno. Mi sono sentito preso in giro e trattato come se non fossi nessuno ma tengo fortemente al mio territorio e alle persone che lo abitano, come ho sempre dimostrato in questi anni, a differenza di chi, seppur ricoprendo ruoli istituzionali e strategici, continua a ragionare come i vecchi politici attaccati solamente alla poltrona senza curarsi di far crescere questa città".

Eppure lo spazio della Fiera di Foggia potrebbe, e forse dovrebbe essere, hub d'eccellenza, non solo di Foggia, ma dell'intera Capitanata, in termini di visibilità, connessioni ed opportunità: "Tutti conosciamo la storia gloriosa, ormai radicata esclusivamente al passato, di un luogo che fino a poche decine di anni fa ha visto fiorire la florida attività agricola del tavoliere grazie anche alla gestione dello stesso ente che portava nella nostra città eventi e il pubblico delle grandi occasioni. Nel 2022, dopo qualche anno di stop causato dal Covid-19, siamo riusciti a rimettere in piedi una manifestazione di livello nazionale, il Fovea Tattoo Show, proprio all’interno dei padiglioni della Fiera di Foggia, risultando per l’ennesima volta essere l’evento con maggior affluenza di pubblico" spiega Centra.

Evidentemente questo non è bastato a garantirsi un posto tra i padiglioni della Fiera. "Già da ottobre del 2022, poco dopo la conclusione dell’evento, le nostre idee e le nostre forze erano al lavoro per il Tattoo Show 2023. Mail, messaggi e chiamate per progettare l’ampliamento della manifestazione, a cui purtroppo però per mesi non sono giunte risposte esaustive che ci permettessero di partire con l’effettiva realizzazione dell’evento. La risposta è arrivata a giugno, a soli due mesi dalla presunta data dell’evento, quando ci è stato comunicato che l’ente è disposto a concedere l’autorizzazione a patto che gli venisse concesso un aumento (del tutto immotivato) sul contributo da noi solitamente versato".

Tuttavia il ritardo della comunicazione sarebbe la vera ragione per la quale Tatto Show salta: "L’organizzare un’evento di caratura nazionale, tralasciando la parte economica, chiaramente richiede una mole di lavoro impossibile da svolgere per noi in tempistiche così celeri e ciò ci ha costretti purtroppo a dover alzare bandiera bianca nei confronti di quelle istituzioni che avrebbero dovuto contribuire attivamente alla realizzazione di un evento di tale portata per il nostro territorio"