Elezioni Comunali 2024: i risultati dei ballottaggi in diretta

Netto calo rispetto al primo turno, quando alle urne si recò il 60,94% degli elettori

Si sono ufficialmente chiuse le urne a Manfredonia, San Severo e San Giovanni Rotondo dove i candidati Ugo Galli e Domenico La Marca per la città sipontina, Angelo Masucci e Lidya Colangelo per la città dell’Alto Tavoliere, Filippo Barbano e Michele Crisetti per la città garganica, si contendono la fascia tricolore.

Complessivamente è andato al voto il 42,19% degli aventi diritto. Nel primo turno la percentuale fu del 60,94%.

A Manfredonia nei 59 seggi hanno votato il 36,33% degli aventi diritto, percentuale in netto calo rispetto al primo turno quando alle urne recò il 58,10%. A San Severo sono andati alle urne, su 56 sezioni, il 46,65%.

Supera la metà degli elettori San Giovanni Rotondo: per il ballottaggio hanno votato il 51,23% degli elettori, distribuiti in 26 sezioni. Anche in questo caso, però, si osserva una netta flessione rispetto al primo turno, quando votò il 64,81%.