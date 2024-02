Nel cuore di Foggia apre la sede della Bcc Canosa Loconia

È previsto per sabato 2 marzo il taglio inaugurale della filiale di Foggia della Banca di Credito Cooperativo di Canosa Loconia, in piazza Cesare Battisti.

L’iniziativa sarà preceduta da un interessante convegno in programma alle ore 11 al Teatro Umberto Giordano sul tema 'Il ruolo del Credito Cooperativo nel sistema economico finanziario della Puglia', al quale prenderanno parte il presidente del gruppo bancario cooperativo Iccrea, ing.Giuseppe Maino e il presidente di Federcasse, l'avv. Augusto dell’Erba.

"La Filiale di Foggia è il quinto sportello che il nostro Istituto mette in campo, che andrà ad affiancarsi al già collaudato dinamismo delle sedi di Canosa, Barletta, Cerignola e San Ferdinando Puglia. Ne siamo orgogliosi, penso sia la maniera migliore per festeggiare il traguardo dei 65 anni di presenza sul territorio” fa sapere il direttore generale dott. Luca Loconte.

"Il nostro percorso fonda da sempre le sue radici nel valore sociale del credito cooperativo che attraverso questo importante, nuovo e significativo impegno intende contribuire alla crescita ed al riscatto di una provincia che è fondamentale per il rilancio dell’economia di un pezzo bellissimo del Mezzogiorno d’Italia” aggiunge il presidente del Consiglio di amministrazione della Banca, dott. Antonio Sabatino. "La scelta di aprire nel cuore di Foggia una sede che vuole essere al servizio della sua comunità, mi pare sia il segno tangibile della nostra vocazione sociale mirata a consolidare gli storici legami di solidarietà e sussidiarietà di una nobile terra in cui siamo stati accolti con commovente entusiasmo e che deve poter credere in un domani più libero e più giusto”.

Alla manifestazione interverranno diversi rappresentanti delle Istituzioni civili e militari, espressioni del tessuto culturale, imprenditoriale ed economico di Foggia e della Capitanata.