Foggia, riattivata la Ztl in via Arpi: tre i varchi per il sistema di rilevamento delle infrazioni

I varchi per il controllo automatizzato dell’accesso alla ztl sono quello di Via Arpi intersezione Via P. Fuiani; di Vico Sassi intersezione Via A. Manzoni e il varco 3 di Corso Vittorio Emanuele II intersezione Corso Giuseppe Garibaldi. Le limitazioni del transito veicolare saranno vigenti nei giorni feriali dalle ore 21:30 alle 7 nei giorni feriali e nei giorni festivi h24.

Con l'ordinanza dirigenziale di questa mattina firmata dal dirigente Romeo Delle Noci, è stato disposto di rendere operativo il nuovo sistema integrato di rilevamento delle infrazioni relative all’accesso alla Ztl di via Arpi.

La riattivazione in esercizio del sistema di controllo automatizzato, con conseguente contestazione delle infrazioni rilevate, decorrerà dal giorno immediatamente successivo alla conclusione della fase di pre-esercizio di 15 giorni che avrà inizio il primo ottobre e che verrà realizzato sotto il controllo della polizia locale.

Il regime delle esenzioni, del rilascio, dell’utilizzo e del rinnovo dei permessi di accesso in zona a traffico limitato resta disciplinato, in via provvisoria ed interinale, nelle more dell’approvazione dello specifico regolamento in corso di predisposizione, secondo quanto previsto dai provvedimenti tuttora vigenti con la seguente precisazione: è consentito l’accesso senza limitazioni ai veicoli previsti dall’art 177 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n°285 e ss.mm.ii. – Codice della strada (mezzi di soccorso, forze di polizia, vigili del fuoco e pronto intervento, istituti di vigilanza e trasporto valori).

Ai sensi dell’art. 7, comma 9-bis del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n°285 e ss.mm.ii. Codice della strada è consentito l’accesso senza limitazioni ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida, purché in possesso di idoneo permesso rilasciato dalla Polizia Locale, su presentazione di specifica istanza, previa corresponsione dei diritti di segreteria previsti dalla tariffa in vigore per il Comune di Foggia.

Per informazioni potrà essere contattato in orario d’ufficio (dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12) il n. 0881/790541. In alternativa, al di fuori di tali orario la centrale operativa della Polizia Locale al n. 0881/790511. Per qualsiasi informazione nonché per l’inoltro della documentazione relativa ai permessi potrà essere utilizzato l’indirizzo mail pmztl@comune.foggia.it.