Zona rossa nel week-end in tutta Italia. La Puglia molto più arancione che gialla: l'indice Rt è pari a 1

L'Italia verso la zona rossa nel week-end in arrivo di sabato 9 e domenica 10 gennaio. E' quanto ha dichiarato il ministero della Salute Roberto Speranza al termine del vertice con le regioni. Resterà la possibilità per gli abitanti dei piccoli comuni sotto i 5mila abitanti di spostarsi entro i 30 chilometri, ad eccezione, nel caso della provincia di Foggia, del capoluogo dauno.

Successivamente tornerà il sistema a fasce colorate: gialla, arancione e rossa. In zona gialla rientreranno tutte le regioni con un indice inferiore a 1, in arancione con un Rt tra l'1 e l'1.25 e in zona rossa le regioni con un indice superiore all'1,25.

L'ultimo indice Rt della Puglia è pari a 1, quindi dovrebbe esserle attribuita la colorazione arancione.

L'Italia guarda all'Inghilterra e preoccupa la variante inglese "per la velocità del contagio". "La terza ondata in Europa già c'è ha detto Francesco Boccia in una intervista a Il Messaggero, che si è espresso sulle misure che verranno adottate per il Veneto, la Liguria, la Calabria, la Lombardia e per le altre regioni: "Scatteranno sulla base dell'andamento dei contagi, a doverci preoccupare è soprattutto la rapidità della loro ripresa. Le diverse varianti, a partire da quella inglese, impongono una modifica dei tempi di reazione"

Bar e ristoranti chiuderanno alle 18, "misure sofferte ma essenziali per la sicurezza sanitaria del paese". Non mancherà, parola di Boccia, "l'impegno del Governo a stanziare ulteriori e immediate risorse anche a gennaio"