Scambiano patente albanese per falsa: due zapponetesi vittime di "errore"

Ad uno ritirano la patente di guida regolarmente conseguita in Albania e lo accusano di falso; all’altro gli sequestrano per tre mesi l’auto, incolpandolo di incauto affidamento. E’ quanto accaduto a due uomini di Zapponeta, vittime di un “errore”, definito tale (al momento) in sede amministrativa, e prossimo all’archiviazione in sede penale.

Il fatto è successo nella vicina Benevento: era il 25 settembre e il conducente dell'auto (un'Audi A3) è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale di Benevento; a seguito dei consueti controlli, gli agenti hanno ritirato la patente di guida al conducente, nella convinzione che il documento - ottenuto un mese prima e rilasciato dalla Motorizzazione Civile di Durazzo - fosse falso. Il tutto senza concedere il beneficio del dubbio nonostante le spiegazioni fornite agli operatori.

Inoltre, è stato sequestrato il mezzo, di proprietà dell'amico che era in sua compagnia del malcapitato. L’uomo, infatti, aveva conseguito il titolo di guida in Albania, dopo che il documento italiano era stato revocato per problemi giudiziari.

Su mandato del proprietario dell'auto, l’avvocato Umberto Bulso (nella foto in basso), che rappresenta entrambe le persone coinvolte nella vicenda, ha proposto ricorso amministrativo alla Prefettura di Benevento, allegando una copiosa documentazione in lingua originale albanese, con correlata perizia di traduzione in italiano, a dimostrazione dell'autenticità della patente e della circostanza che il cittadino zapponetese avesse davvero sostenuto il corso e l'esame di abilitazione in Albania.

“Nella giornata di ieri abbiamo ottenuto l'accoglimento dell'impugnazione con annullamento della contravvenzione e dissequestro del veicolo, rimasto in custodia del proprietario”, spiega l’avvocato Bulso. “Il relativo procedimento penale, alla luce dell'esito del provvedimento prefettizio concluso favorevolmente, non potrà che venire anch'esso definito con un nulla di fatto per la procura e, quindi, con l'archiviazione”, conclude.