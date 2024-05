Raid in villa, sei balordi aggrediscono a bastonate anziana e fuggono con 100mila euro

Notte di terrore, a Zapponeta, dove un gruppo di rapinatori - 6 uomini, incappucciati e armati di pistola e bastoni - ha fatto irruzione in una abitazione di campagna e ha aggredito una anziana donna e la figlia, al fine di razziare denaro e preziosi.

A raccontare l'accaduto è l'Ansa. I malviventi, è stato ricostruito, hanno sorpreso le donne nel sonno, le hanno minacciate e aggredite facendosi consegnare il denaro presente in casa e alcuni gioielli. Il bottino della rapina è di circa 100mila euro.

L'anziana, 80enne del posto, è stata colpita con il bastone e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso da una ambulanza del 118. Sull'accaduto indagano i carabinieri, allertati tramite 112 dalle vittime. Prima di fuggire a bordo di auto di grossa cilindrata, i malviventi hanno minacciato con l'arma un parente, nel frattempo allertato dalle donne, ed esploso dei colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio.