Postamat fuori uso dopo tentato scasso: a Zapponeta arriva la postazione mobile

Sarà operativa dal prossimo martedì, 23 gennaio, a Zapponeta, la postazione mobile provvisoria di Poste Italiane.

Lo annuncia il sindaco Vincenzo Riontino: il servizio si è reso necessario per far fronte al disagio causato alla cittadinanza dal tentato furto con scasso che, pochi giorni fa, aveva messo fuori uso l’intero ufficio. "La postazione mobile provvisoria, al vero, è stata già predisposta ieri e solo per motivi tecnici-informatici potrà operare a partire da martedì", precisa il primo cittadino.

"Ringraziamo il direttore provinciale di Poste Italiane, Francesco Odierno, per la disponibilità e l’impegno mostrato, che in tempi stretti, visti i precedenti, finalmente ha consentito di riattivare l’unico ufficio postale presente sul territorio", conclude il sindaco.

Quello di Zapponeta è uno sei assalti ad Atm di Poste italiane sventati negli ultimi 40 giorni in provincia di Foggia. L'ultimo in ordine di tempo si è verificato due giorni fa, presso l'ufficio di Cerignola 1 in via Napoli. La tecnica utilizzata per far saltare in aria i bancomat è sempre quella denominata 'marmotta' (continua a leggere).