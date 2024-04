Zapponeta non dimentica Ugo Ragusa e Mauro Fatone

Si è svolta a Zapponeta la cerimonia in ricordo dell’appuntato scelto Ugo Ragusa e del carabiniere scelto Mauro Fatone, che il 28 aprile 2011 persero la vita in un drammatico incidente sulla Strada Provinciale 73.

Il Comandante provinciale dei carabinieri di Foggia, col. Michele Miulli, unitamente al sindaco, Vincenzo Riontino, ad autorità civili, militari e religiose, nonché ai familiari delle vittime, si è recato sul luogo del sinistro, dove è stata realizzata una stele in memoria dei due carabinieri tragicamente scomparsi.

Dopo una funzione religiosa celebrata presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, alla presenza degli alunni dell’istituto scolastico comprensivo ‘Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta’ è stato infine deposto un omaggio floreale sulla targa commemorativa posta all’ingresso della locale Stazione Carabinieri, dove entrambi i militari prestavano servizio.

Nella circostanza il colonnello Miulli ha rievocato la figura dei due carabinieri, esprimendo ai loro familiari la vicinanza di tutta l’Arma e sottolineando quanto la loro dedizione e il loro sacrificio possano rappresentare una fonte di ispirazione per i giovani studenti presenti alla commemorazione. All’intervento del primo cittadino, che ha rammentato il lavoro svolto dai due militari in favore della comunità e dei cittadini di Zapponeta, è seguito quello dei familiari dei due militari, che hanno espresso gratitudine per l’iniziativa tesa a tenerne vivo il ricordo.