Smarrisce lo zaino con documenti, soldi e cellulare in un centro commerciale: "Aiutatemi a trovarlo"

"Ho perso tutto". È disperato un uomo originario della provincia di Foggia, che circa due settimane fa ha perso lo zaino un centro commerciale alla periferia di Bari, dove si era recato per esigenze lavorative durante la Fiera del Levante.

L'uomo, come ha raccontato a BariToday, dopo aver fatto la spesa ed essere rientrato in Fiera, si è accorto di non avere più con é la borsa, marchiata Adidas, all'interno della quale aveva tutto: cellulare, soldi, occhiali, auricolari bluetooth, vestiti ed effetti personali.

Ritornato precipitosamente al centro commerciale, lo zaino giàà non c'era più. Pronta è scattata la denuncia alla Polizia, ma dopo due settimane non è giunto alcun riscontro. Da qui la decisione di rivolgere un appello a chiunque si fosse impossessato dello zaino: "Senza documenti non posso fare nulla e per rifarli ci vogliono giorni".